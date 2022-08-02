"Почему нет в Москве и Петербурге? Есть большой негатив среди болельщиков определенного круга людей в этих городах, которые не воспринимают введение Fan ID. Сначала нужно, так скажем, пилотно отработать, учесть и ввести в положение о Fan ID какие-то нюансы и загвоздки. Решили, что проще это сделать на региональном уровне, потому что болельщиков там меньше, в любом случае", - цитирует Журову "Спорт день за днем".
4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика (Fan ID). С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
В минувшие выходные на всех этих стадионах прошли матчи. В общей сложности игры на этих аренах посетили 34088 зрителей.
Напомним, ранее фанатские объединения нескольких клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) объявили о бойкоте матчей из-за введения Карты болельщика.
СМИ: клубы РПЛ намерены добиваться смягчения закона о Fan ID
Депутат Госдумы Журова объяснила, почему система Fan ID пока не применяется в Москве и Петербурге
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему закон о Fan ID не действует на всей территории России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"