"Зенит" — очень популярный клуб, к тому же еще и выигрывающий несколько лет подряд чемпионство. Вполне логично, что вокруг него существует большой интерес и что о нем много говорят. Сильных часто не любят, их часто хотят пнуть на расстоянии, так что удивляться самым разношерстным мнениям не приходится", - цитирует тренера "СЭ".
"Зенит" под руководством Сергея Семака становится чемпионом Российской Премьер-лиги на протяжении последних четырех сезонов к ряду. В начавшемся розыгрыше чемпионата страны коллектив из Санкт-Петербурга после трех туров вышел на первое место – сине-бело-голубые набрали 7 баллов. При равенстве очков со "Спартаком" и ЦСКА у питерцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
6 августа "Зенит" в Грозном сойдется с местным "Ахматом" - стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.
Семак – о хейтерах "Зенита": сильных не любят, часто хотят пнуть на расстоянии
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал об отношении к недоброжелателям.
Фото: ФК "Зенит"