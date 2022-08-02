"Аргумент, что мы не даем шансов молодежи, — это лукавство. Парадокс-то как раз состоит в том, что нынешнее поколение получает их больше, чем мы в свое время…
Молодым трудно пробиться не потому, что им изначально не доверяют, а потому, что они не могут выиграть конкуренцию", - цитирует Семака "СЭ".
"Зенит" после трех туров Российской Премьер-лиги возглавляет таблицу национального первенства. Подопечные Сергея Семака набрали 7 очков – столько же на счету "Спартака" и ЦСКА, но у питерцев лучше разница забитых и пропущенных мячей.
В выходные сине-бело-голубым предстоит в гостях сыграть с грозненским "Ахматом" - встреча пройдет 6 августа и начнется в 20:00 мск.
Семак: нынешняя молодежь получает больше шансов, но они не могут выиграть конкуренцию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о развитии молодых футболистов в питерском клубе.
Фото: ФК "Зенит"