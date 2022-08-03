Абаскаль оштрафован на 20 тысяч рублей за выход из технической зоны

КДК РФС оштрафовал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на 20 тысяч рублей за неоднократный выход за пределы технической зоны в матче с "Оренбургом" (4:1).
Фото: Getty Images
Контрольно дисциплинарный комитет РФС наказал главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля по итогам домашнего матча 3 тура РПЛ с "Оренбургом" (4:1).

33-летний наставник красно-белых оштрафован за повторный выход из технической зоны, сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Кроме того, московский "Спартак" наказан штрафом на такую же сумму за употребление нецензурной лексики болельщиками клуба.

Источник: Sport24


Спартак Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера месяца в РПЛ
РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока июля 3
Источник: ЦСКА еще не выкупил Сосу. Ранее его уход подтверждал спортивный директор "Насьоналя"
Смородская - о блокировке ухода Миранчука из "Аталанты": игроки у Гасперини - рабы! То, что он творит - безобразие 1
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе
Акинфеев рассказал о причинах своего ухода из сборной России 3
Акинфеев: если Газзаев замечал у молодых звездную болезнь, все быстренько получали по голове и возвращались в русло
Абаскаль оштрафован на 20 тысяч рублей за выход из технической зоны
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Хайкин - в составе "Будё-Глимт" на матч квалификации Лиги чемпионов с литовским "Жальгирисом"
30-летний защитник Логашов сообщил о завершении профессиональной карьеры и уходе в медиафутбол 3
СМИ: Урунов не хочет покидать "Спартак" из-за высокой зарплаты 11
Источник: "МЮ" проведет разбирательство по ситуации с досрочным уходом Роналду и других игроков со стадиона
Акинфеев - о дедовщине в ЦСКА: бывало, что бегал за напитками для более старших товарищей 3
Тен Хаг раскритиковал Роналду за самовольный уход со стадиона во время контрольного матча "МЮ"
Видеоблогер Литвин дисквалифицирован на полтора года за удар рефери после матча Второй лиги 1
Стали известны назначения арбитров на матчи 4 тура РПЛ 3
Новичок "Зенита" Мантуан приступил к работе в общей группе (фото) 3
ЭСК признала ошибочным решение Москалева назначить пенальти в ворота "Урала" в матче с "Краснодаром" 4
В "Аталанте" сообщили, что Гасперини заблокировал переход Миранчука в "Торино" 4
Источник: полузащитник "Маккаби" Карцев прилетел в Москву для подписания контракта с "Динамо"
Главный тренер сборной Казахстана может возглавить "Урал" в случае увольнения Шалимова 5
В Англии футболисты больше не будут преклонять колено перед каждым матчем 5
Бывший футболист "Спартака" Андрей Рубин скончался на 44-м году жизни 2
"Никак не воспринимаю его слова". Акинфеев - о высказывании Сафонова о лучшем вратаре России 6
Что принес российскому футболу Fan ID в 3 туре РПЛ? Детальный разбор 13
Головин - о ничьей с ПСВ: "Монако" не хватало явных моментов, остроты в атаке
В "Уфе" рассказали о характере травмы Сандрачука, которую он получил в матче с "Рубином" 1
СМИ: "Фиорентина" может не включить Кокорина в заявку на сезон 6
"Можно для "Спартака" оформить годовую подписку со скидкой?" Зарема - о платном обращении в ЭСК 18
Все новости
-