Контрольно дисциплинарный комитет РФС наказал главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля по итогам домашнего матча 3 тура РПЛ с "Оренбургом" (4:1).
33-летний наставник красно-белых оштрафован за повторный выход из технической зоны, сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Кроме того, московский "Спартак" наказан штрафом на такую же сумму за употребление нецензурной лексики болельщиками клуба.
Источник: Sport24
Абаскаль оштрафован на 20 тысяч рублей за выход из технической зоны
КДК РФС оштрафовал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на 20 тысяч рублей за неоднократный выход за пределы технической зоны в матче с "Оренбургом" (4:1).
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