"Если взять статистику, сколько тренеров прошло через эту должность? Постоянно меняются. Во многих случаях по эмоциональным причинам, на мой взгляд… Взять Игоря Пикущака, возглавлявшего вторую команду. Прекрасно отработал сбор, летят домой, приземляются, и Игорь узнает, что он больше не главный тренер", - цитирует Фоменко "Матч ТВ".
В течение сезона 2021/2022 у основной команды "Краснодара" дважды сменился главный тренер – в январе с поста наставника "быков" был уволен Виктор Гончаренко, на его место назначили немца Даниэля Фарке. Новый специалист покинул клуб со своим тренерским штабом в марте – при нем южане не сыграли ни одного официального матча. С марта "Краснодар" тренирует Александр Сторожук.
Фоменко – о тренерах системы "Краснодара": они постоянно меняются, во многом по эмоциональным причинам
Тренер ЦСКА Олег Фоменко, работавший в "Краснодаре", высказался о текучке кадров в системе южан.
Фото: ФК "Краснодар"