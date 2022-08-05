- В ЦСКА мы очень редко собирались всей командой. Если старший соберет, то можем съездить командой. А здесь каждую неделю всей командой собираемся. Какие?то совместные обеды. Это очень удивило меня. На сборах система "плюс?минус" была. Кто проигрывает, последние три человека ведут в ресторан. Потом Рыбус получил красную, он сказал, что чувствует за собой вину и хочет в ресторан сводить. Мы ему сразу ответили, что если так дальше будет продолжать, будет красные получать, будем на обед с ним ходить, - приводит слова Чернова Matchtv.ru.
26-летний центральный защитник Никита Чернов является воспитанником клубной академии ЦСКА. Являясь игроком системы "армейцев", Чернов несколько раз отправлялся в аренду в другие клубы - "Балтику", "Енисей", "Урал". В июле 2019 года футболист был выкуплен у ЦСКА самарскими "Крыльями Советов", сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. В феврале 2022 года Чернов стал игроком московского "Спартака", в который перешел за 110 тысяч евро. В текущем сезоне футболист принял участие во всех четырех состоявшихся матчах красно-белых.
Чернов: в ЦСКА мы редко собирались всей командой, а в "Спартаке" - каждую неделю
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о совместных обедах в команде.
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