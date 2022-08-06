По данным источника, у нигерийского футболиста подозрение не разрыв ахиллова сухожилия. Если диагноз подтвердится, срок восстановления может занять от двух до четырех месяцев. Результат МРТ будет известен завтра.
"Спартак" одержал победу над "Уралом" в Екатеринбурге, Мозес получил травму на 33-й минуте встречи и не смог самостоятельно покинуть поле.
Источник: "СЭ"
СМИ: Мозес пропустит до 4-х месяцев из-за травмы в матче в "Уралом"
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес получил серьезную травму в игре 4-го тура РПЛ против "Урала".
Фото: "Чемпионат"