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СМИ: Мозес пропустит до 4-х месяцев из-за травмы в матче в "Уралом"

Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес получил серьезную травму в игре 4-го тура РПЛ против "Урала".
Фото: "Чемпионат"
По данным источника, у нигерийского футболиста подозрение не разрыв ахиллова сухожилия. Если диагноз подтвердится, срок восстановления может занять от двух до четырех месяцев. Результат МРТ будет известен завтра.

"Спартак" одержал победу над "Уралом" в Екатеринбурге, Мозес получил травму на 33-й минуте встречи и не смог самостоятельно покинуть поле.

Источник: "СЭ"


Мозес Спартак Урал
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