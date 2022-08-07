Кутепов был включен в заявку "автозаводцев" на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Химками". 29-летний футболист пропустил первые три тура нового сезона РПЛ. Защитник Илья Кутепов перешел в "Торпедо" летом на правах свободного агента.
"Настроение великолепное. Готов сыграть, сколько дадут", - приводит слова Кутепова Sport24.
Матч 4-го тура РПЛ "Торпедо" - "Химки" состоится сегодня, 7 августа, на "Арене Химки". Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным, судья ВАР - Анастасия Пустовойтова.
"Торпедо" в таблице чемпионата России занимает 15-е место, набрав в 3-х матчах 1 очко.
Кутепов: настроение великолепное. Готов сыграть, сколько дадут
Защитник "Торпедо" Илья Кутепов рассказал о своем самочувствии.
Фото: ФК "Торпедо"