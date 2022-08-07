"Наверное, основная причина, что у него уже накопилось. За полгода его работы было несколько достаточно тяжелых периодов. Один из основных — уход из "Спартака" Паоло Ваноли. Рассчитывали, что он будет работать дальше. Потом был поиск нового тренера и решение по его выбору. Была проведена большая работа по трудоустройству игроков "Спартака-2". Разные люди по-разному реагируют на стресс", - цитирует Мележикова "СЭ".
Напомним, 13 июля Каттани покинул "Спартак", в котором работал с декабря прошлого года. Ранее он занимал пост главного скаута в "ПСЖ". До этого итальянец входил в скаутскую службу "Челси" и работал спортивным директором итальянских "Палермо" и "Новары".
После ухода Каттани "Спартак" не нашел себе нового спортивного директора. Его обязанности временно взял на себя технический координатор клуба Артем Ребров.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 4-х матчей нового сезона. В активе москвичей 10 набранных очков. ЦСКА имеет идентичные показатели с красно-белыми, но опережает их благодаря более высокому месту по итогам предыдущего сезона.
"У него уже накопилось. За полгода работы несколько тяжелых периодов". В "Спартаке" объяснили уход Каттани из клуба
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков поделился мнением о причинах ухода бывшего спортивного директора красно-белых Луки Каттани.
Фото: ФК "Спартак"