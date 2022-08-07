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СМИ: "Спартак" ищет замену гендиректору Мележикову. Он может занять другую должность в клубе

"Спартак" занимается поиском замены для генерального директора клуба Евгения Мележикова.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, "Спартак" действительно, как сообщалось ранее, подбирает варианты замены Мележикова на посту генерального директора клуба. При этом ожидается, что сам Мележиков останется в системе клуба. Сообщается, что он может занять должность исполнительного директора.

Евгений Мележиков работает в "Спартаке" с 2013 года. До 2018 года он занимал должность директора по безопасности. Летом 2021 года красно-белые объявили, что Мележиков стал новым генеральным директором команды. До "Спартака" он работал в московском "Локомотиве".

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 4-х матчей нового сезона. В активе москвичей 10 набранных очков. ЦСКА имеет идентичные показатели с красно-белыми, но опережает их благодаря более высокому месту по итогам предыдущего сезона.

Источник: Sport24


Спартак Мележиков
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