- Наверное, у многих сейчас вопрос, в чем феномен "Химок" в этом сезоне. Честно, сам не знаю. Наверное, в атмосфере, подготовке, эмоциях. Слава богу, что сейчас всё складывается положительно со всех сторон. Упал ли уровень РПЛ? Нет, не упал. Кому надо, те удерживают иностранцев: в ЦСКА, "Локо", "Зените" играют хорошие легионеры. Правда, у "Локомотива" кто-то нажал стоп-кран и они остановились, - цитирует Кухарчука "РБ Спорт".
Подмосковные "Химки" в 4 стартовых матчах Российской премьер-лиги набрали 7 очков и после 4 туров занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-черные сыграли вничью с "Зенитом" (1:1), победили "Пари Нижний Новгород" (3:0) и "Торпедо" (3:1) и уступили "Ростову" (0:1). 8 августа появилась информация, что "Химки" может покинуть главный тренер команды Сергей Юран, в качестве одной из возможных причин источники называют конфликт с основным инвестором клуба Туфаном Садыговым. Московский "Локомотив" набрал в 4 матчах 2 очка и находится на 13 месте.
Кухарчук: уровень РПЛ не упал. Правда, у "Локомотива" кто-то нажал стоп-кран и они остановились
Атакующий полузащитник "Химок" Илья Кухарчук оценил текущий уровень РПЛ и рассказал, в чем феномен его команды.
Фото: ФК "Химки"