– Потеряли концентрацию. Может, половиной мозга думали, что уже выиграли. Плюс лично у меня усталость появилась. В первом тайме было супертяжело — тяжелее, чем с "Уралом" и "Сочи". Задышал очень сильно, и голова болела — просто раскалывалась в перерыве, встать не мог. Хорошо, что, когда играешь, всё на второй план уходит, - из интервью Кучаева "Sport24".
Константин Кучаев выходил на поле во всех четырёх матчах этого сезона и отметился двумя забитыми мячами. 1 июня 2022 года Кучаев вернулся в ЦСКА из "Рубина", за который он выступал по арендному соглашению. В сезоне 2021/2022 полузащитник футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги за казанский клуб, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Кучаев: в Нижнем Новгороде ЦСКА потерял концентрацию. Половиной мозга думали, что уже выиграли
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о причинах упущенной победы над "Пари НН" в матче 3 тура РПЛ (2:2).
Фото: ПФК ЦСКА