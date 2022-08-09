"Не хочу отвечать ни на какие вопросы. Я нахожусь дома, во Владикавказе. "Урал"? Никаких комментариев", - цитирует тренера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Урал" близок к заключению контракта с Гогниевым, который в качестве игрока выступал за "шмелей" с 2012-го по 2016 год.
Днем ранее коллектив из Екатеринбурга объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера.
Гогниев отказался комментировать информацию о назначении главным тренером "Урала"
Экс-главный тренер "Алании" Спартак Гогниев высказался об информации относительно предстоящего подписания контракта с "Уралом".
Фото: ФК "Алания"