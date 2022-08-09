"Где вы всё это берёте? Я сейчас сижу и сам не знаю, кто возглавит команду. К игре с "Факелом" команду готовит старший тренер Евгений Аверьянов, а кто возглавит, я не знаю. Мы ведём разные переговоры и консультации", - цитирует Иванова "Metaratings".
Напомним, вчера стало официально известно, что Игорь Шалимов покидает пост главного тренера "Урала". В стартовых турах РПЛ его команда не набрала ни одного очка, проиграв ЦСКА (0:2), "Оренбургу" (0:3), "Краснодару" (1:3) и "Спартаку" (0:2). Таким образом, после 4-х туров "Урал" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее в СМИ сообщалось, что в числе кандидатов на замену Шалимова находятся Сергей Юран, Спартак Гогниев и Виктор Гончаренко.
Григорий Иванов: я сам не знаю, кто возглавит "Урал"
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что новый тренер екатеринбуржцев еще не определен.
Фото: ФК "Урал"