"Если господин Семак поставит Ивана в ворота в следующем матче, он отлично справится, потому что он замечательный вратарь", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, в матче 4-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0) голкипер петербуржцев Даниил Одоевский получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Вместо него по ходу встречи ворота занял Михаил Кержаков.
Иван Куарезма перебрался в "Зенит" в летнее межсезонье на правах аренды из бразильского "Коринтианса". Он стал частью сделки по уходу форварда сине-бело-голубых Юри Алберто в обратном направлении.
Агент: если Семак поставит Ивана в ворота в матче с ЦСКА, он отлично справится, потому что он замечательный вратарь
Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы голкипера "Зенита" Ивана Куарезмы, заявил, что его клиент готов дебютировать за клуб в матче против ЦСКА.
Фото: Rusfootball.info