"Здоровье? Все отлично. Мне уже не терпится вернуться на поле и помочь ЦСКА стать чемпионом России. Скоро я вернусь, чтобы вместе с командой достичь поставленных целей", - цитирует Фукса "РБ Спорт".
Напомним, ранее сегодня пресс-служба ЦСКА объявила, что Фукс вернулся к тренировкам с общей группой и наравне со всеми готовится к матчу с "Зенитом" в 5-м туре РПЛ.
Бруно Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Интернасьонала" за 8 млн евро. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2025 года. В общей сложности за столичный клуб 23-летний бразилец провел 11 матчей.
Фукс: не терпится вернуться на поле и помочь ЦСКА стать чемпионом России
Защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился эмоциями от возвращения в общую группу своей команды.
Фото: ПФК ЦСКА