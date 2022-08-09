Матчи Скрыть

Сделать ставку

СМИ: "Урал" договорился с Гогниевым о назначении на пост главного тренера

Экс-главный тренер "Алании" Спартак Гогниев в ближайшее время займет аналогичную должность в "Урале".
Фото: ФК "Алания"
По информации источника, екатеринбуржцы договорились с Гогниевым о назначении на пост главного тренера клуба. Сообщается, что контракт с 41-летним специалистом будет подписан в ближайшее время.

Отметим, что Гогниев выступал за "Урал" с 2012 по 2016 год.

Последним местом работы Спартака была "Алания", владикавказский клуб он покинул в мае текущего года. Под его руководством "Алания" провела 109 матчей, в которых одержала 61 победу, 21 раз сыграла вничью, а также потерпела 27 поражений.

Вчера "Урал" объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. "Шмели" занимают последнее место в таблице РПЛ (0 очков).

Источник: Чемпионат


Гогниев Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Стали известны все пары раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Штурмом" и вышло в раунд плей-офф отбора ЛЧ
"Монако" в дополнительное время уступил ПСВ и покинул ЛЧ, Головина заменили во втором тайме 1
Стало известно, с кем "Ференцварош" Черчесова сыграет за выход в групповой этап Лиги Европы
Россия и Узбекистан пока не достигли договоренности по товарищескому матчу
Мостовой: меня никто не приглашал на ретро-матч "Спартак" - "Зенит" 2
Игнатьев - о возможном приходе Вяльбе в "Спартак": главное, чтобы ее работа не касалась футбола как такового 2 эксклюзив
"Ференцварош" Черчесова проиграл "Карабаху" и вылетел из Лиги чемпионов 8
Источник: Виктор Гончаренко возглавит "Торпедо"
2Drots сыграет с "Чертаново" в 1/256 финала Кубка России на "Арене Химки"
Молдавский "Шериф" вылетел из Лиги чемпионов
Источник: Мостовой получил приглашение на ответный ретро-матч "Спартак" - "Зенит" 2
Экс-игрок "Краснодара" Вильена может продолжить карьеру в Серии А 1
СМИ: "Урал" договорился с Гогниевым о назначении на пост главного тренера 3
В ЦСКА назвали лучшего игрока команды в июле
"Буде-Глимт" сыграл вничью с "Жальгирисом" и вышел в раунд плей-офф ЛЧ, Хайкин был заменен из-за травмы
"Два мешка картошки". Канчельскис оценил стоимость Кокорина 6
РПЛ опубликовала повестку общего собрания, на котором состоятся выборы главы организации 1
ПСВ - "Монако": Тиль и Головин начнут матч отбора Лиги чемпионов с первых минут
Российский вратарь "Буде-Глимт" Хайкин получил травму в начале матча квалификации Лиги чемпионов
Вернер официально вернулся в "РБ Лейпциг" из "Челси" 1
Йоканович: Клопп или Гвардиола? Карпин
Источник: Миранчук все еще может перейти в "Торино"
Фукс: не терпится вернуться на поле и помочь ЦСКА стать чемпионом России 3
Агент Клаудиньо рассказал о восстановлении игрока после травмы
Смородская: никогда не верила в Юрана и его тренерские способности 9
Камоцци: хочу, чтобы "Спартак" стал чемпионом России 3
Болельщики "Краснодара" признали Сафонова лучшим игроком июля
Фукс готовится к матчу с "Зенитом" в общей группе
Все новости
-