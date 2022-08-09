По информации источника, екатеринбуржцы договорились с Гогниевым о назначении на пост главного тренера клуба. Сообщается, что контракт с 41-летним специалистом будет подписан в ближайшее время.
Отметим, что Гогниев выступал за "Урал" с 2012 по 2016 год.
Последним местом работы Спартака была "Алания", владикавказский клуб он покинул в мае текущего года. Под его руководством "Алания" провела 109 матчей, в которых одержала 61 победу, 21 раз сыграла вничью, а также потерпела 27 поражений.
Вчера "Урал" объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. "Шмели" занимают последнее место в таблице РПЛ (0 очков).
Источник: Чемпионат
СМИ: "Урал" договорился с Гогниевым о назначении на пост главного тренера
Экс-главный тренер "Алании" Спартак Гогниев в ближайшее время займет аналогичную должность в "Урале".
Фото: ФК "Алания"