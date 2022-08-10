"Из "Урала" и "Торпедо" на нас никто не выходил. Дан готов вернуться в Россию и помочь любой команде. Если будет предложение, то мы его рассмотрим", - цитирует агента "РБ Спорт".
Сейчас Дан Петреску возглавляет ЧФР Клуж. Под его руководством команда занимает первое место в чемпионате Румынии после 4-х туров. Ранее Петреску по ходу карьеры дважды возглавлял "Кубань" (с 2009 по 2012 годы и в 2016 году) и тренировал московское "Динамо" (с 2012 по 2014 годы).
После отъезда из России специалист также работал в "Аль Насре", "Кайсериспоре", "Цзянсу Сунин" и еще нескольких зарубежных клубах.
Агент Петреску: Дан готов вернуться в Россию и помочь любой команде
Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы Дана Петреску, заявил, что тренер готов вернуться в РПЛ.
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