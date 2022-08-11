- Кубок России в том формате, в котором он проходил раньше, лично мне нравился больше. Я не погружался в новый формат проведения. Сейчас клубы РПЛ немного отодвинули, чтобы не докучать играми с командами, с которыми им было бы неинтересно. ..."Велесу" было бы интересно встретиться с клубами РПЛ. Плюс тут тоже есть финансовая и зрительская составляющая. Людям интересно, когда приезжают команды такого уровня в города, которые не видят большого футбола. Приезжает титульная команда, идет большая популяризация футбола, - передает слова Шиленкова "Чемпионат".
11 августа стало известно, что Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило новый формат Кубка России на сезон-2022/2023. Турнир будет разбит на две части - Путь РПЛ и Путь регионов, при этом плей-офф Пути РПЛ будет проводиться по системе Double Elimination (с двойным выбыванием). Из 87 клубов Первой лиги, Второй лиги и любительских команд, стартующих в Пути регионов, только 4 клуба смогут добраться до стадии встречи с соперником из Российской премьер-лиги - командой, которая займет третье место в одной из групп Пути РПЛ. Команды из Первой лиги, в том числе московский "Велес", вступят в турнир на стадии 1/32 финала, для выхода в 1/4 финала с клубом РПЛ им необходимо успешно пройти три раунда.
Президент "Велеса" - о Кубке России: прежний формат мне нравился больше. Было бы интересно встретиться с клубами РПЛ
Президент московского "Велеса" Евгений Шиленков прокомментировал новый формат Кубка России.
Фото: РФС