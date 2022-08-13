- Самое главное, что хочется пожелать "Факелу" - это сделать хорошее поле. На таком поле им будет сложно играть, да и другим командам тоже. Я сейчас прошелся по полю, и на таком газоне можно получить травму. А так - всё очень понравилось. Воронеж достоин РПЛ! Дай бог, чтобы у них всё получилось. Мне всё здесь понравилось, но не понравился счёт на табло (смеётся). Хотелось выиграть. Нам нужны очки, - передает слова Иванова "Чемпионат".
В выездном матче 5 тура Российской премьер-лиги против воронежского "Факела" екатеринбургский "Урал" набрал свое первое очко в нынешнем сезоне, сыграв вничью со счетом 0:0. После пяти сыгранных матчей "шмели" занимают последнее, 16 место в турнирной таблице чемпионата. Матч с "Факелом" стал первым для "Урала" под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера 43-летнего Евгения Аверьянова, наставник екатеринбуржцев Игорь Шалимов был уволен после поражения от московского "Спартака" (0:2) в домашней встрече 4 тура.
Григорий Иванов: желаю "Факелу" сделать хорошее поле, на таком будет сложно играть. Воронеж достоин РПЛ!
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о поле домашнего стадиона воронежского "Факела" после ничейного матча 5 тура РПЛ (0:0).
Фото: "Спорт-Экспресс"