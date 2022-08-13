"Был ли какой-то вариант в России? Мы не рассматривали. Почему? Желание футболиста продолжить предпочтительно в Италии. Там, где он уже что-то знает, понимает", - цитирует агента "СЭ".
Ранее стало известно, что Миранчук проведет ближайший сезон в "Торино" на правах аренды. Соглашение с "Аталантой" также включает право выкупа российского полузащитника.
"Торино" в рамках стартового тура итальянской Серии А в гостях сыграет с "Монцей".
Агент рассказал, где Алексей Миранчук хотел продолжить карьеру
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы новобранца "Торино" Алексея Миранчука, рассказал о предпочтительных вариантах продолжения карьеры полузащитника.
Фото: РФС