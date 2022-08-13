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Агент Миранчука: тренер "Торино" считает, что Алексей готов играть с первых матчей

Агент полузащитника "Торино" Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о первых днях игрока в новой команде.
Фото: ФК "Торино"
"Буквально на днях вышли слова тренера "Торино" по поводу Леши, что он готов прекрасно, готов по предсезонке от самого мистера Гасперини, прошел все сборы, прекрасно адаптирован. На его взгляд, он готов с первых матчей играть. Надеюсь, сегодня с "Монцей" будет время какое-то", - цитирует агента "СЭ".

В августе Миранчук на правах аренды перебрался из "Аталанты" в "Торино". Коллектив из Турина также может воспользоваться опцией выкупа игрока.

Сегодня в матче стартового тура чемпионата Италии "Торино" на выезде сыграет против «Монцы», встреча начнется в 21:45 мск. «Аталанта» в гостях сойдется с «Сампдорией», стартовый свисток прозвучит сегодня в 19:30 по столичному времени.


Миранчук Ал Торино Серия А Аталанта
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