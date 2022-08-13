"Все нормально. Никаких разговоров, что он уходит, я не слышал. Я спросил его лично, он ответил: "Я остаюсь в "Краснодаре", - цитирует футболиста "СЭ".
Днем ранее "Краснодар" в пятом туре РПЛ сыграл вничью с "Динамо" - 0:0. Команды располагаются на соседствующих позициях в таблице Российской Премьер-лиги: южане занимают шестое место, бело-голубые – пятое.
"Спросил его лично". Сорокин рассказал, собирается ли Кордоба уйти из "Краснодара"
Защитник "Краснодара" Егор Сорокин высказался о вероятности ухода из команды форварда Джона Кордобы.
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