"С Гогниевым у меня хорошие отношения. Он у нас играл. Я его ценю и уважаю, но сейчас мы сделали ставку на Виктора Михайловича. Хотя я со Спартаком разговаривал, спросил, как у него дела. Может, в будущем поработаем вместе", - цитирует функционера "СЭ".
Сегодня стало известно, что новым главным тренером "Урала" назначен Виктор Гончаренко. Ранее с этого поста ушел Игорь Шалимов, под руководством которого екатеринбуржцы набрали 0 очков в 4 турах РПЛ и опустились на последнее место в таблице чемпионата. После пяти матчей национального первенства в активе уральцев 1 балл, 20 августа команда на своем поле сыграет с "Пари Нижним Новгородом".
Президент "Урала": мы сделали ставку на Гончаренко, хотя я с Гогниевым разговаривал
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, велись ли переговоры о подписании контракта с тренером Спартаком Гогниевым.
Фото: ФК "Урал"