"Странный уход Гончаренко из "Урала" в 2015 году? … Ну зачем про это? Мы ту страницу давно перевернули. Главное, что мы и тогда сохранили человеческие отношения… Почему он ушел? Да я забыл уже...Я уже старенький, не помню ничего", - цитирует функционера "СЭ".
Напомним, Гончаренко работал главным тренером "Урала" в 2015 году. Под его руководством "шмели" набрали 5 очков в 6 играх Российской Премьер-лиги. Позднее он возглавлял ЦСКА и "Краснодар".
"Урал" после 5 туров национального чемпионата располагается на последнем месте в турнирной таблице, набрав лишь 1 балл.
Г. Иванов ответил на вопрос, почему Гончаренко покинул "Урал" в 2015 году
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с первым уходом нового главного тренера Виктора Гончаренко из клуба.
Фото: ФК "Урал"