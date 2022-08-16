"Предлагал ли "Пари НН" контракт Дзюбе на 1,5 миллиона евро? Не имею такой информации. Предлагал ли вообще "Пари НН" контракт Дзюбе? Не слышал об этом", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба этим летом мог пополнить состав "Пари Нижнего Новгорода" - нижегородцы были готовы платить 33-летнему нападающему 1,5 млн евро в год.
Предыдущий сезон стал для Дзюбы последним в составе "Зенита" по контракту с питерцами.
В "Пари НН" отреагировали на слухи о предложении Дзюбе контракта с зарплатой 1,5 млн евро в год
Спортивный директор "Пари Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о предложении контракта форварду Артему Дзюбе.
Фото: Чемпионат.com