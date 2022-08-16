"Общался ли Галицкий на тему инвестиций? Когда я играл, нет-нет, да и были такие разговоры. Не конкретно со мной, а со всеми ребятами. Он говорил: "Ребят, думайте, футбол не вечен". Объяснял. Всегда говорил: "Если нужен какой-то совет по инвестициям, обращайтесь", - цитирует Калешина Metaratnigs.
Калешин выступал в составе "Краснодара" с 2013 по 2017 год, после чего завершил карьеру игрока.
Галицкий является владельцем "Краснодара". Клуб был основан в 2008 году, в Российской Премьер-лиге южане играют с сезона 2011/2012. В минувшем розыгрыше национального первенства «быки» набрали 50 очков в 30-ти встречах и заняли четвертое место в таблице чемпионата.
Калешин – о Галицком: говорил нам об инвестициях – думайте, футбол не вечен
Экс-футболист "Краснодара" Виталий Калешин рассказал, о чем с игроками общался владелец клуба Сергей Галицкий.