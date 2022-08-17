Напомним, самарский клуб в группе B сыграет с "Зенитом", "Спартаком" и "Факелом".
"Конечно, хотелось бы выигрывать, проходить дальше. Будем играть. Игры с "Зенитом" и "Спартаком" не могут быть не статусными и не интересными".
Несмотря на то, что "Спартак" действительно играет в хороший футбол, думаю, что мотивированный "Зенит" - это самая сильная команда чемпионата", - цитирует Осинькина Metaratings.
1-2 места каждой группы выходят в плей-офф РПЛ, третьи места попадают в плей-офф Пути регионов, четвертые места выбывают. Матчи 1-го тура пройдут 31 августа. Календарь группового этапа Кубка России будет опубликован в ближайшее время.
В этом сезоне "Крылья Советов" уже встречались в РПЛ с "Зенитом" (0:3). В пятницу, 19 августа, самарский клуб на своем поле примет "Факел".
"Крылья" в 5 турах чемпионата России набрали 5 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. В минувшие выходные подопечные Осинькина сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1).
"Конечно, хотелось бы пройти дальше". Осинькин - о группе Кубка России с "Зенитом" и "Спартаком"
Главный тренер "Крыльев Советов" высказался о результатах жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2022/23.
Фото: РПЛ