"Камано на контракте с "Локомотивом" и будет уважать соглашение до конца. Франсуа — топ-футболист, многие европейские клубы в нем заинтересованы, но он счастлив в "Локомотиве", - цитирует агента "РБ Спорт".
Франсуа Камано выступает за "Локомотив" с августа 2020 года. С того момента гвинеец провел за "железнодорожников" 59 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. В нынешнем сезоне Камано ни разу за 5 матчей не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Агент Камано: Франсуа — топ-футболист, в нем заинтересованы многие европейские клубы
Агент Адриан Альяй, который представляет интересы нападающего "Локомотива" Франсуа Камано, рассказал об интересе к его клиенту со стороны других клубов.
Фото: РПЛ