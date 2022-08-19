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"Дело не в паспорте". Капелло объяснил, почему европейские клубы не покупают футболистов из России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об отсутствии спроса в Европе на российских игроков.
Фото: Getty Images
"Почему европейские клубы практически не покупают россиян? Все дело в уровне чемпионата. За последние годы уровень РПЛ стал ниже, поэтому игрокам оттуда сложно адаптироваться к европейскому футболу. Дело не в их паспорте", - цитирует Капелло Sport24.

Напомним, в летнее трансферное 2 российских футболиста на правах свободных агентов перешли в турецкие клубы. Полузащитник Магомед Оздоев перешел в "Фатих Карагюмрюк", а нападающий Артем Дзюба подписал контракт с "Адана Демирспор".

Также российский полузащитник Алексей Миранчук на правах аренды перешел в "Торино". Права на игрока принадлежат "Аталанте".

В составе "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин. Контрактом с "Фиорентиной" связан российский нападающий Александр Кокорин.


Капелло
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