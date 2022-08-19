"Конечно, я буду смотреть этот матч. Для "Спартака" дерби с "Динамо" точно не будет легкой прогулкой, но я очень надеюсь на победу красно-белых сегодня! Если честно, меня удивляет Гильермо Абаскаль — в хорошем смысле, конечно же. В начале пути ты не ждешь каких-то быстрых изменений результата от имени, которое не является громким", - цитирует функционера "СЭ".
Гильермо Абаскаль стал главным тренером "Спартака" этим летом. Под его руководством команда проиграла матч за Суперкубок "Зениту", но в РПЛ не терпела поражений в первых пяти турах. На данный момент москвичи лидируют в таблице чемпионата с 13-ю очками в активе.
Сегодня красно-белые в столичном дерби сойдутся с "Динамо". Встреча пройдет на стадионе бело-голубых, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Хачатурянц – о матче "Динамо" со "Спартаком": очень надеюсь на победу красно-белых!
Экс-президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц высказался о предстоящем матче "Динамо" и "Спартака" в шестом туре чемпионата страны.
Фото: РФС