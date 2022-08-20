"У "Спартака" нет Никакого конфликта с агентом Николсона. Мы общались с Шамаром, он готов рубиться за "Спартак", отвоевывать конкуренцию у Соболева. Они два классных форварда, которые друг другу помогают. Шамар вообще не жалуется", - цитирует пресс-службу "Матч ТВ".
Сегодня агент Николсона Ненад Портега отметил, что его клиент – не тот игрок, который должен проводить на поле по 5 минут в каждом матче.
Ямайский нападающий вышел на поле в четырех играх действующего розыгрыша чемпионата России и не отметился результативными действиями.
В "Спартаке" отреагировали на заявление агента Николсона о роли игрока в клубе
В пресс-службе "Спартака" высказались о положении в команде форварда Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"