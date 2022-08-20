"Правда ли, что от этого матча решалась моя судьба? Нет. Если говорили, то это были слухи. От РЖД нам не передавалось. Кредит доверия чувствую", - цитирует функционера "Матч ТВ".
"Локомотив" уверенно переиграл "Химки" в шестом туре чемпионата России – 3:0. Голы себе в актив записали Джирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили.
Подопечные Йозефа Циннбауэра вышли на 12-е место в таблице национального первенства, покинув зону стыковых матчей.
Цорн ответил на вопрос, зависело ли его будущее в "Локомотиве" от результата матча с "Химками"
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал, мог ли повлиять исход матча с "Химками" на его будущее в столичном коллективе.
Фото: ФК "Локомотив"