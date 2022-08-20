- "Спартак" здорово играет в начале сезона! И это не закончится на игре с "Динамо". Это просто поражение, которые случаются в футболе. Это не сломает "Спартак", - цитирует Карреру "СЭ".
Выездное поражение от московского "Динамо" (0:1) в матче 6 тура Российской премьер-лиги стало для столичного "Спартака" первым проигрышем в текущем чемпионате, ранее красно-белые в этом сезоне уступили только в матче за Суперкубок России петербургскому "Зениту" (0:4). В промежуточной турнирной таблице "Спартак" находится на первом месте с 13 очками, однако его имеют шансы обойти по итогам тура "Зенит" и ЦСКА.
Каррера: поражение от "Динамо" не сломает "Спартак"
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о последствиях для красно-белых поражения от "Динамо" (0:1) в рамках 6 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"