- Умяров? Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях. Он хороший писатель, - передает слова Гафина "СЭ".
Московское "Динамо" победило "Спартак" на своем поле в рамках 6 тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный гол был забит Константином Тюкавиным в результате грубой ошибки спартаковца Наиля Умярова. Ранее, в финале Кубка России-2021/2022 "Спартак" - "Динамо" (2:1) Умяров помешал выполнить решивший исход матча пенальти полузащитнику "Динамо" Даниилу Фомину и рассказал об этом в своем телеграм-канале.
"Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях". В "Динамо" прокомментировали голевую ошибку Умярова
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался об опорном хавбеке "Спартака" Наиле Умярове после победы над красно-белыми в матче 6 тура РПЛ (1:0).
Фото: РПЛ