Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА перейдет под управление инвестиционной компанией "Тринфико".
"ЦСКА уже перешёл от управления ВЭБа к другой компании, с чем я вас и поздравляю", - цитирует Иванова Sport24.
Сегодня ЦСКА на своем поле обыграл в матче 6-го тура РПЛ "Ахмат" (4:2). Победу "армейцам" принесли голы Федора Чалова, Кирилла Набабкина, Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.
Благодаря этой победе ЦСКА догнал по очкам "Спартак" и делит с ним первое место в турнирной таблице чемпионата - по 13 очков. При этом "армейцы" уступают красно-белым по дополнительным показателям, имея худшую разницу мячей.
Сергей Иванов: ЦСКА уже перешел от ВЭБа под управление другой компании
Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов рассказал, что ЦСКА уже управляет другая компания
Фото: РИА Новости