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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
4 - 2 4 2
АхматЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
Торпедо2 тайм
П1 1.45X 2.95П2 21
Краснодар
20:00
ОренбургНе начат
П1 1.79X 3.9П2 4.4

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волга Ул
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Енисей
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Уфа
0 - 0 0 0
ВолгарьЗавершен
КАМАЗ
4 - 0 4 0
Акрон2 тайм
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Велес1 тайм
П1 2.35X 2.25П2 4.75
Балтика
2 - 0 2 0
Краснодар-21 тайм
X 14.5П2 60
Динамо Мх
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.65X 3.05П2 2.65
Родина
20:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.85X 3.5П2 2.35
Кубань
20:00
АланияНе начат
П1 3.25X 3.4П2 2.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лидс
3 - 0 3 0
ЧелсиЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
БрайтонЗавершен
Ньюкасл
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм
П1 16X 7П2 1.15

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Атлетик
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм
П1 1.7X 3.3П2 5.6
Атлетико
20:30
ВильярреалНе начат
П1 1.93X 3.5П2 4.2
Реал Сосьедад
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.4X 3.55П2 2.15

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 3.15X 3.65П2 2.22
Наполи
19:30
МонцаНе начат
П1 1.29X 6.2П2 9.6
Болонья
21:45
ВеронаНе начат
П1 2.18X 3.45П2 3.45
Аталанта
21:45
МиланНе начат
П1 2.85X 3.5П2 2.47

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Айнтрахт
1 - 1 1 1
КёльнЗавершен
Бохум
0 - 1 0 1
Бавария1 тайм
П1 60X 16П2 1.01

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
1 - 1 1 1
РеймсЗавершен
Анже
1 - 3 1 3
БрестЗавершен
Клермон
1 - 0 1 0
НиццаЗавершен
Монпелье
1 - 2 1 2
ОсерЗавершен
Тулуза
2 - 2 2 2
ЛорьянЗавершен
Ренн
1 - 1 1 1
Аяччо1 тайм
П1 1.14X 6.75П2 27
Лилль
21:45
ПСЖНе начат
П1 6.8X 5.2П2 1.42
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Сергей Иванов: ЦСКА уже перешел от ВЭБа под управление другой компании

Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов рассказал, что ЦСКА уже управляет другая компания
Фото: РИА Новости
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА перейдет под управление инвестиционной компанией "Тринфико".

"ЦСКА уже перешёл от управления ВЭБа к другой компании, с чем я вас и поздравляю", - цитирует Иванова Sport24.

Сегодня ЦСКА на своем поле обыграл в матче 6-го тура РПЛ "Ахмат" (4:2). Победу "армейцам" принесли голы Федора Чалова, Кирилла Набабкина, Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.

Благодаря этой победе ЦСКА догнал по очкам "Спартак" и делит с ним первое место в турнирной таблице чемпионата - по 13 очков. При этом "армейцы" уступают красно-белым по дополнительным показателям, имея худшую разницу мячей.



ЦСКА
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