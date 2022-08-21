"Не спрашивал у Федотова, почему пока выхожу только на замену. Это его решение, с которым я полностью согласен… Он классный тренер, у нас отличные взаимоотношения… Никаких проблем, что мало играю, нет", - цитирует игрока "Чемпионат".
Зделар пополнил состав ЦСКА этим летом. В качестве игрока "армейцев" сербский полузащитник принял участие в четырех играх Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
ЦСКА после победы над "Ахматом" в шестом туре национального чемпионата расположился на третьем месте в турнирной таблице.
Зделар оценил ситуацию с непопаданием в стартовый состав ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о количестве времени на поле в столичном коллективе.
Фото: ПФК ЦСКА