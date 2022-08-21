"Мы знали качества Мойзеса. Знали, что он добавит нам агрессии, скорости, мощи. Нужно ещё время для сыгранности, но это вопрос времени. Понятно, что есть сложности с адаптацией. Человек приехал с другой планеты. Вопрос акклиматизации стоит остро", – цитирует тренера "Чемпионат".
Мойзес пополнил состав ЦСКА в начале августа на правах аренды из "Интернасьоналя". Бразильский защитник вышел на поле в трех играх столичного коллектива в чемпионате России и отдал голевую передачу во вчерашнем домашнем матче против "Ахмата". Подопечные Владимира Федотова одержали победу над грозненцами со счетом 4:2.
Федотов: у Мойзеса есть сложности с адаптацией, вопрос акклиматизации стоит остро
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об адаптации новичка столичного коллектива Мойзеса Бабозы.
Скриншот: ФК ЦСКА