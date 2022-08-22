Ранее сегодня "Лукойл" сообщил о приобретении 100% акций московского "Спартака", а также стадиона "Открытие Банк Арена". В связи с выходом из состава акционеров клуба Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров "Спартака".
"С уходом Федуна важный вопрос - кого поставят? За 20 лет мы поняли, что хоть и по футбольным меркам особых успехов у "Спартака" не было, а с инфраструктурой и материально-техническим благополучием в команде все было в полном порядке. С первым Федун не справился, а со вторым - на "пять с плюсом", - цитирует Заварзина "Спорт день за днем".
Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2004-м году. Чемпионом России при Федуне красно-белые стали в сезоне-2016/17. Суперкубок России "Спартак" выиграл в 2017 году. Кубок страны московский клуб завоевал в прошлом сезоне, обыграв в финале "Динамо" (2:1).
"Спартак" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 2-е место, набрав в 6 матчах 13 очков. На один балл красно-белые отстают от петербургского "Зенита" (14 очков).
Экс-гендиректор "Спартака" отреагировал на уход Федуна из клуба
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.
Фото: ФК "Спартак"