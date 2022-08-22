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Глушаков - о Федуне: настоящий мужик! Рад, что после чемпионства "Спартака" он попробовал миллеровский самогон

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, сегодня стало известно, что "Лукойл" купил 100% акций красно-белых. Федун покинул пост президента столичного клуба. Он не будет принимать участие в управлении "Спартаком".

"Каким запомнился Федун? Всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик. Так что от общения с ним у меня только положительные впечатления. И я рад, что после чемпионства он попробовал знаменитый миллеровский самогон", - цитирует Глушакова Матч ТВ.

"Спартак" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 2-е место, набрав в 6 матчах 13 очков. На один балл красно-белые отстают от петербургского "Зенита" (14 очков). В минувшие выходные "Спартак" в гостях проиграл московскому "Динамо" (0:1). Свой следующий матч столичный клуб проведет в гостях против "Факела".

Полузащитник Денис Глушаков сейчас выступает в составе "Химок". В текущем сезоне 35-летний футболист провел 6 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. За "Спартак" Денис сыграл в 173 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных пасов.


Глушаков Федун Спартак
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