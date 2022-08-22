"Леонид Арнольдович сделал очень много, как для "Спартака", так и для всего российского футбола в целом! Его будет нам не хватать. Надеюсь, что он не перестанет интересовать футболом и ходить на матчи. Мы всегда ждем Леонида Арнольдовича вместе с его спутницей на любом матче у нас на "Газпром Арене", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее компания "Лукойл" объявила о приобретении 100% акций столичного "Спартака" и стадиона "Открытие Банк Арена". Ранее владельцев команды являлся Леонид Федун. Позднее стало известно, что Федун также уходит с должности президента московского клуба.
Функционер владел "Спартаком" с 2004 года, при нем красно-белые один раз завоевали титул чемпионов России (2016/2017) и Суперкубок страны (2017), а минувшей весной завоевали национальный Кубок, в финале обыграв "Динамо" (2:1).
В действующем сезоне "Спартак" в шести матчах набрал 13 очков и занимает второе место в таблице Российской Премьер-лиги.
Медведев – об уходе Федуна из "Спартака": всегда ждем его вместе с Заремой у нас на "Газпром Арене"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал уход Леонида Федуна из "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"