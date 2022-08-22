"Ухода Федуна ожидали все, это особо не скрывалось. Лично я его не знал, но можно сказать смело – эпоха Федуна для "Спартака" – как эпоха Старостина. У нас очень мало людей, которые вкладывают столько личных средств, эмоций и времени в футбольные клубы. Он навсегда вошёл в историю российского футбола", — цитирует Созина "Чемпионат".
Ранее компания "Лукойл" объявила, что приобрела 100% акций "Спартака" - до этого клубом владел Леонид Федун. Позднее стало известно, что функционер покидает должность президента столичного коллектива.
Федун являлся владельцем "Спартака" на протяжении последних 18 лет. За это время красно-белые завоевали одни бронзовые и шесть серебряных медалей Российской Премьер-лиги, а в сезоне 2016/2017 стали чемпионами страны. Также москвичи выиграли национальные Кубок и Суперкубок.
Созин: Федун вошёл в историю российского футбола, его эпоха для "Спартака" – как эпоха Старостина
Член комитета по этике РФС Андрей Созин подвел итоги деятельности Леонида Федуна в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"