Ранее сообщалось, что петербуржцы сделали предложение на сумму 4 млн евро, которое не устроило "Маккаби". Позже появилась информация, что сине-бело-голубые повысили оффер по игроку молодежной сборной Израиля до 5 млн евро.
"Мы не комментируем ход трансферной кампании. Пора бы к этому привыкнуть", - цитирует Медведева "СЭ".
Атакующий полузащитник Оскар Глух в общей сложности за тель-авивский "Маккаби" провел 13 матчей, в которых забил 3 гола. Контракт 18-летнего футболиста с израильским клубом рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тыс евро.
На счету Глуха 2 матча в составе молодежной сборной Израиля.
В "Зените" отреагировали на слухи об интересе к полузащитнику "Маккаби" Глуху
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос об интересе к полузащитнику "Маккаби" (Тель-Авив) Оскару Глуху.
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