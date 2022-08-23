"Дзюба забил, Ракицкого удалили, а команда проиграла — двойственный итог дебюта. Желаю удачи обоим в дальнейшем!" - приводит слова Медведева "Чемпионат".
Напомним, вчера, 22 августа Артем Дзюба провел дебютный матч за "Адана Демирспор" против "Фенербахче" (2:4) в 3-м туре турецкой Суперлиги. Российский форвард вышел на поле в стартовом составе и на 66-й минуте забил свой первый гол за новую команду, сделав счет 2:3. В итоге Дзюба доиграл до 87-й минуты встречи.
Артем Дзюба подписал с "Адана Демирспор" контракт по схеме 1+1.
В "Зените" прокомментировали дебют Дзюбы за "Адана Демирспор"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мыслями о дебюте Артема Дзюбы за "Адана Демирспор".
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