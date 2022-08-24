"Сейчас биатлонисты, ещё кто-то, захотят в "Спартак", деньги-то большие. Мы тогда пойдём все по разным федерациям. Я лыжи хочу возглавить. Я совершенно не против Вяльбе, это будет не худший вариант, если она станет президентом клуба… Но именно в футбол лезть – это не палками перебирать", — приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что в совете директоров "Спартака" Вяльбе хочет видеть руководство нового владельца клуба – компании "Лукойл". Функционер на идею отреагировала положительно – заявила, что готова рассмотреть такой вариант в случае поступления предложения.
В августе "Спартак" покинул экс-владелец и президент столичного коллектива Леонид Федун. До этого из команды ушли спортивный директор Лука Каттани, советник Федуна Франко Камоцци и главный тренер Паоло Ваноли. Новым наставником команды стал Гильермо Абаскаль, нового спортивного директора назначать не стали.
Ловчев – о возможности появления Вяльбе в "Спартаке": сейчас биатлонисты захотят к нам, деньги-то большие
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался о возможности включения главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в состав совета директоров красно-белых.
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