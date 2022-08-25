Ранее турецкое издание Fotomac сообщило, что действующий чемпион Турции возьмет в аренду Языджи, а также полузащитника Жан-Филиппа Гбамена. Оба игрока во второй части прошлого сезона выступали в ЦСКА.
Сообщалось, что аренда Языджи будет стоить 300 тысяч евро.
"Юсуф подписал контракт с "Трабзонспором"? Это неправда! Клуб хочет подписать Юсуфа, но сделка еще не завершена", - цитирует агента "СЭ".
В составе ЦСКА Юсуф Языджи провел 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи
Агент Языджи заявил, что "Трабзонспор" заинтересован в подписании экс-игрока ЦСКА
Адам Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, отреагировал на информацию о переходе игрока в "Трабзонспор".
Фото: ПФК ЦСКА