- Проигрывать всегда неприятно, особенно после таких серий, как у нас, когда четыре раза подряд победили, ни разу не проиграли в первых пяти турах. Но я думаю, что это, наоборот, может, был такой щелчок по носу. И это поражение мы детально разберем, чтобы впредь подобное не повторялось. В чем надо исправляться? Для начала надо реализовывать свои моменты. Против "Динамо" мы действовали неплохо, за исключением реализации, - передают слова Чернова "Известия".
В выездном матче 6 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" потерпел поражение от "Динамо" со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 27 минуте нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным, который воспользовался ошибкой опорного полузащитника красно-белых Наиля Умярова. Это поражение стало первым для "Спартака" в нынешнем розыгрыше чемпионата России, ранее москвичи сыграли вничью в стартовом туре и выиграли 4 встречи подряд. По итогам 6 туров красно-белые с 13 очками находятся на втором месте, "Динамо" набрало 12 очков и занимает четвертую позицию в турнирной таблице.
Чернов прокомментировал поражение от "Динамо" и рассказал, в чем "Спартаку" надо исправляться
Защитник "Спартака" Никита Чернов оценил игру своей команды против "Динамо" в проигранном матче 6 тура РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Спартак"