"Это всего лишь одно мнение. Дело каждого человека — говорить то, что он хочет. У нас в стране каждый может высказываться. Я порой общаюсь и со Спаллетти, и с Виллаш-Боашем, и с Луческу, и с Капелло. Любой, кто тренировал большой клуб, прекрасно понимает, с какими сложностями здесь сталкиваешься. Кто-то знает и понимает, а кто-то просто высказывает свое мнение", - цитирует Семака Sport24.
Напомним, ранее экс-полузащитник "Зенита" Игорь Денисов назвал провалом каждый сезон сине-бело-голубых под руководством Семака, поскольку команда ни разу не смогла добиться успеха в еврокубках. Кроме того, по мнению Денисова, чемпионский титул в РПЛ смог бы выиграть любой тренер, которого бы позвали работать в "Зенит".
Сергей Семак возглавил петербуржцев в мае 2018 года. С того момента его команда четыре раза подряд становилась чемпионом России. В нынешнем сезоне "Зенит" идет на единоличном первом месте после 6 туров РПЛ.
Семак - о критике Денисова: кто-то знает и понимает, а кто-то просто высказывает мнение
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на критику со стороны Игоря Денисова.
Фото: ФК "Зенит"