В Федерации футбола Армении отреагировали на слухи о смене футбольного гражданства Захаряна

Пресс?секретарь Федерации футбола Армении Айк Карапетян прокомментировал информацию о том, что Арсен Захарян может начать выступление за армянскую сборную.

Фото: РФС





Напомним, вчера в российских СМИ появились слухи, что "Челси" готов активировать опцию выкупа Захаряна, которая составляет 15 млн евро. Позже эту информацию подтвердили и в английских СМИ. Сегодня сообщалось, что одним из условий перехода Арсена Захаряна в "Челси" может стать смена футбольного гражданства на армянское.



В текущем сезоне на счету Захаряна пять матчей в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с " "Нет, не обращались [в ФИФА по поводу смены гражданства]. С Арсеном не было контактов в последнее время. Он игрок сборной России . Мы не комментируем возможный переход игрока другой сборной", - цитирует Карапетяна Sport24 Напомним, вчера в российских СМИ появились слухи, что "Челси" готов активировать опцию выкупа Захаряна, которая составляет 15 млн евро. Позже эту информацию подтвердили и в английских СМИ. Сегодня сообщалось, что одним из условий перехода Арсена Захаряна в "Челси" может стать смена футбольного гражданства на армянское.В текущем сезоне на счету Захаряна пять матчей в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с " Динамо " рассчитан до лета 2024 года. Арсен дебютировал за сборную России в сентябре прошлого года, проведя с того момента 4 матча в составе национальной команды.