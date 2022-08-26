"Как он играет ногами!" Комличенко назвал лучшего вратаря РПЛ

- Для меня Песьяков - номер один. Как он играет ногами! Я с ним отдыхаю. С ним команда отдыхает. Поинтересуйся у других команд, у ребят. Они говорят: "Как вы нам надоели, разыгрываете там у себя". Все бегут в прессинг, а мы раз - развернули. И это всё благодаря Песьякову. Он играет ногами уверенно, и эта уверенность передается защитникам, - цитирует Комличенко Matchtv.ru.
33-летний голкипер "Ростова" Сергей Песьяков в текущем сезоне полностью провел все 6 матчей своей команды в Российской премьер-лиге, пропустив 9 голов и записав на свой счет 1 матч без пропущенных мячей. Песьяков входит в топ-5 среди игроков желто-синих по среднему количеству передач за игру (37,7) и проценту точности (80,1%), а по среднему количеству длинных передач за матч (8,8) с отрывом является лидером своей команды.
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